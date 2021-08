Støre bekymret over sprengt testkapasitet

– Jeg blir urolig når jeg hører at kommuner, blant dem noen av de største, må innskrenke testingen på grunn av mangel på utstyr. Det kan gjøre økningen i smitte mer alvorlig enn den burde være, sier Støre til NTB.

Han er på valgkampreise i Bergen, en av kommunene som sliter med betydelig økning i smitten og for dårlig kapasitet til å teste alle som ønsker det. Smittesporingsarbeidet står i fare for å bryte sammen, og kommunen ser seg tvunget til å stanse ordningen med test i stedet for karantene for barn og unge.

Støre poengterer at store smitteutbrudd i skolene kan få store konsekvenser for dem som blir rammet, blant annet i form av fravær og nye innskrenkninger i måten undervisning kan foregå på.

– Det har vært en opplest sannhet at i forlengelsen av vaksinering av den voksne befolkningen, så kommer testing fram som bærende i å kontrollere pandemien. Nå må helseminister Bent Høie (H) gi forsikringer om at vi har nok kapasitet over hele landet til å møte det behovet, sier Støre.