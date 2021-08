Regjeringen flytter hovedkontor for forskningsfinansiering til Tromsø

– Sjømatnæringa er en viktig fremtidsnæring for Norge. Å flytte hovedkontoret til Tromsø vil bidra til å styrke fiskeri- og sjømatforskningen i nord og legge til rette for et enda bedre samspill mellom næringen og forskningsmiljøene, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser til NTB at hovedkontoret til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering i Oslo har elleve ansatte.

I tillegg har de i dag avdelingskontorer i Ålesund, Trondheim og Tromsø.