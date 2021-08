Taliban forhandler om å bringe andre inn i styringen av Afghanistan

Samtalene om å la flere enn Taliban delta i landets kommende regjering fortsetter i Kabul etter at gruppen inntok hovedstaden i helgen.

Emir Khan Muttaqi, som var utdanningsminister sist Taliban ledet landet, har hatt flere samtaler med den politiske ledelsen i Kabul – også med Abdullah Abdullah og tidligere president Hamid Karzai.

Tjenestemenn som er tett på samtalene, sier tirsdag at de håper på gode nyheter i løpet av en dag eller to.

Minst en av samtalene pågikk gjennom natten, og var tilsynelatende konsentrert rundt hvordan en Taliban-ledet regjering vil forholde seg til rettigheter som er opparbeidet i de 20 årene som er gått siden sist de styrte landet.

Muttaqi tok kontakt med USA-støttede krigsherrer allerede før Kabul falt, og han kontaktet politiske ledere før president Ashraf Ghani forlot landet.

Tegn på fremgang

Et generelt amnesti for statsansatte og oppfordringen til kvinner om å gå tilbake til arbeidet kan tyde på at det har vært fremgang i samtalene.

– Det islamske emiratet ønsker ikke at kvinner blir ofre, hevder Enamullah Samangani i Talibans kulturkommisjon.

– De bør delta i regjeringsstrukturen, i tråd med sharialovene, legger han til i en uttalelse tirsdag.

Nøyaktig hvilke roller han ser for seg, er imidlertid uklart. Han understreker at det nye regimet blir islamsk, og at borgerne er muslimer.

– Regjeringens struktur er ikke helt klar. Men basert på erfaring, bør det bli et fullt ut islamsk lederskap, og alle parter bør delta, sier Samangani.

Kvinner på TV-skjermen

Tirsdag var for øvrig kvinnelige nyhetsankre tilbake på skjermen i sendingen til TV-kanalen TOLOnews. En av dem intervjuet sågar en representant for Taliban i studio.

Mange kvinnelige journalister frykter for egen sikkerhet etter at den islamistiske bevegelsen inntok Kabul og i praksis har kontroll over Afghanistan.

Samtidig demonstrerte kvinner i hijab i gatene i Kabul og ba Taliban ikke fjerne kvinner fra offentligheten.

Forbyr krigere å plyndre

I løpet av en lynoffensiv som varte i litt over en uke, erobret Taliban samtlige viktige byer i Afghanistan. Søndag inntok de Kabul. Det kom da meldinger om at politiet forsvant fra gatene, noe som utløste bekymring for økt kriminalitet.

Mens Taliban fester grepet om hovedstaden, prøver gruppens militære å holde orden i rekkene og sørge for at krigerne ikke tar seg til rette.

– Vi har nettopp kommet til Kabul. Ingen skal ta seg inn i folks hus eller ta kjøretøyene deres, ikke under noen omstendigheter. Dersom en tjenestemann eller annen person gjør dette, er det et forræderi mot systemet – det er et forræderi mot martyrenes blod og vil bli ansett som tyveri, heter det i en melding gjengitt av TV-stasjonen TOLOnews og som tillegges mulla Yaqoob, leder for Talibans militærkomité.

Budskapet kommer samtidig som mange frykter represalier fra Taliban mot byboere som ikke oppfattes som tilstrekkelig gudfryktige. Det er også frykt for at kriminelle vil utnytte forvirringen til tyveriraid.