I disse dager lanserer kultur- og likestillingsminister Abid Raja sin nye bok «Min skyld. En historie om frigjøring».

Selv om Raja og resten av politikerne akkurat har startet valgkampen til årets stortingsvalg, er statsrådens bok blottet for partipolitikk og avsløringer om politisk spill.

I stedet er det en åpen og ærlig Raja som ifølge forlaget Cappelen Damm har skrevet om «å skjule smertene og handikappet han ble født med, å skjule seg for volden og mobbingen – og å skjule kjærligheten til den han elsker».

Tøff oppvekst

Fra før har Abid Raja vært åpen om sin medfødte anorektal misdannelse, analatresi, som betyr at han ble født uten endetarmsåpning.

Dette preget politikeren i flere tiår.

Her møter Abid Raja Carl I. Hagen igjen, i TV 2s Tabloid i 2008, ni år etter debuten i TV 2-programmet Sentrum. Foto: TV 2

Om ikke en medfødt misdannelse var nok, så vokste Raja også opp i voldelig hjem, og ble tatt vare på av barnevernet en periode.

I ungdomsårene ble han også introdusert for kriminelle jevnaldrende, og var en periode med i en kriminell gjeng.

I et åpenhjertig intervju med Aftenposten har også Raja og hans kone Nadia fortalt sin historie om hvordan de måtte holde kjærligheten til hverandre skjult på grunn av konservative foreldre.

Kjent som debattant

For det norske folk ble Raja først kjent da han i 1999 da han stilte opp i Per Ståle Lønnings debattprogram «Sentrum» på TV2 for å møte daværende Frp-leder Carl I. Hagen til duell om Fremskrittspartiets forhold til rasisme.

I boka si skriver Raja at han våren 1999 meldte seg som debattant for Lønnings program. Han ringte redaksjonen og ga seg ikke før han fikk snakke med Lønning selv.

Lønning sa ja til å gi Raja taletid i programmet sitt og foreslo at han kunne møte selveste Carl I. Hagen.

Forvirret Hagen med slangspråk

Sammen med kompisen sin Abid Ali Teepo møtte de to norsk-pakistanerne den innvandringskritiske partilederen til duell.

I boka si avslører Raja hva som foregikk på bakrommet før debatten og forteller at han oppførte seg som en uforberedt drittunge i forkant av debatten.

«Jeg slafset tyggegummi, svingte rundt på stolen og lagde barnslige lyder. 'Hva skjer’a, Carl I. Hagen?' spurte jeg sleivete mens han skrev notater og forberedte seg profesjonelt. 'Er’e kult å være pollitiker, eller?'»

Raja mener at han forvirret Hagen med sitt slangspråk og manglende konsentrasjon, og at Hagen derfor la vekk papirene dine.

«Kanskje tenkte han at han ikke trengte å være så på tå hev når motstanderne var så dårlige som oss», skriver Raja i boka.

Avslører bruk av hersketeknikk

Det å forvirre Hagen var derimot akkurat det Raja og kameraten ville, skal vi tro Rajas historie.

Inne i studioet endret nemlig Raja og Teepo kroppsspråk og talemåte, og gikk fra å oppføre seg som naive og uforberedte studenter, til tøffe, politiske debattanter, går det frem i boka

Derfra beskriver Raja at han og kompisen hans dro frem alt forarbeidet sitt med bestemt og alvorlig mine, og var klar til å gå i strupen på Frp-lederen fra første sekund.

Underveis i debatten beskyldte Raja Carl I. Hagen og partiet Frp for å fremme rasisme og fremmedhat.

I tillegg la han til «Carl Ivar» på slutten av hver setning han sa, skriver han i boka si. Dette mener han var en hersketeknikk som irriterte Hagen grenseløst, og beskriver seg selv i bok som «den lille flua som ustanselig surret rundt nesen hans».

Rajas mål med dette, skriver han, var å sette ord på noe av den avmakten og frustrasjonen mange innvandrere følte i møte med Hagens debattform.