Solberg mener 2 mot 1 i statsministerdebatter er urettferdig

Solberg må møte Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) nok en gang, når TV 2 inviterer til statsministerdebatt fra Arendal søndag.

– Dueller bør være dueller, sier Solberg til Aftenposten.

Den sittende statsministeren møtte statsministerkandidatene fra rødgrønn side i VGTVs statsministerdebatt mandag. Hun uttalte rett etter sending at hun oppfattet opplegget en smule skjevt.

– Når det er ett regjeringsalternativ på den ene siden, og ett på den andre siden, så bør det være jevnbyrdig. 2 mot 1 var litt urettferdig, sa Solberg rett etter sendingen.

– Det blir ujevne lag

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) på Statsministerens kontor tror at seerne merker seg at det blir 2 mot 1.

– Jeg registrerer at venstresiden må stille med to kandidater for å møte Erna. Men det blir ujevne lag når de stiller med to, fordi de ikke blir enige om hvem som er deres statsministerkandidat, sier Alstadsæter.

Nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække sier de har diskutert problemstillingen nøye, og landet på at det blir en «duell» med alle tre statsministerkandidater. Debatten sendes fra Arendal søndag kveld.

Ap rykker fra

Arbeiderpartiet rykker fra både Høyre og Senterpartiet på NRKs ferske valgmåling.

Hele 11.400 velgere fra samtlige valgdistrikt har deltatt i NRKs omfattende undersøkelse , som er gjennomført av Norstat mellom 28. juli og 11. august

Ap vokser med 1,4 prosentpoeng til 25,5 prosent. Høyre mister 1,9 prosentpoeng og ligger på 21,1 prosent, mens Senterpartiet går ned 1,5 prosentpoeng til 16,2 prosent.