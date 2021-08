Raymond Johansen: – Jeg har ikke fått råd fra FHI om å stramme inn

– Bergen har fått råd fra FHI om å stramme inn. Det går jo utover bursdagsselskaper og alt mulig, og samtidig går regjeringen ut og sier at alt blir bra i september. Det er jo ikke like enkelt for stakkarene i Bergen å drive og sette inn forholdsvis strenge tiltak, sier Johansen til Avisa Oslo.

Økende smitte er det også i Oslo, samtidig som det fremdeles er svært få innlagte på sykehus som følge av corona.

– Nei, jeg har ikke fått råd fra FHI om å stramme inn. Snarere tvert imot, sier Johansen.

I Oslo er totalt 520.016 personer vaksinert, og av disse var 276.073 ferdigvaksinert. Det vil si at 86 prosent av befolkningen har fått minst én vaksinedose.