Målingen, som er gjort for VG og Bergens Tidende den siste uken, er lite hyggelig lesning for Høyres partileder Erna Solberg (H).

Siden toppnoteringen i mars, da oppslutningen var 27,8 prosent, har Høyre nå falt til 18,9 prosent. Dermed har 250.000 velgere forlatt partiet siden toppnoteringen.

– Dette er for dårlig, sier Solberg til NTB.

– Vi skal fortsatt slåss og mener det er grunnlag for å gjøre det mye bedre enn dette.

Regjeringspartner Venstre går derimot fram 1,2 prosentpoeng og lander på 4 prosent.

– Det som er viktig for oss, er at det er mange målinger som går i samme retning, og at det er flere målinger som plasserer oss over sperregrensen, sier Venstre-leder Guri Melby til NTB.

Ap vokser med 1,2 prosentpoeng, til 24,8 prosent, mens Senterpartiet går ned til 15,3 (-2,9).

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums drøm om en Ap/Sp-basert regjering får 74 mandater, og mangler 11 mandater på målingen for å kunne danne en flertallsregjering alene.

For de øvrige partiene ser målingen slik ut: Frp 11,4 (+0,9), MDG 5,1 (+1,4), SV 9,4 (+1,2) og Rødt 4,3 (-0,3).