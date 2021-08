– Han fikk valget, enten er du medlem av Fremskrittspartiet eller Sian. Det er ikke mulig å være begge deler, sier leder Kristoffer Birkedal i Sandnes Frp til Vårt Land , og legger til:

– Han valgte å bli i Sian.

Birkedal opplyser at han og alle andre lokallagsledere i Frp har fått epost fra partikontoret med klar melding om å rydde opp i saker der Frp-medlemmer også er medlem i Sian.

– Fremskrittspartiet er åpent for alle som støtter vår politikk. Et medlemskap i Sian er ikke forenlig med å være medlem av et liberalistisk folkeparti som Fremskrittspartiet. Det har vi sagt klart og tydelig ifra om, skriver assisterende generalsekretær Øistein Lid i Frp i en epost til avisa.

Vårt Land har forsøkt å komme i kontakt med partiveteranen, uten å lykkes.