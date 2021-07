Sp og Ap uenige om Vikens framtid

Arbeiderpartiet står på at det er opp til Viken selv om de vil oppløses, skriver NRK.

Sp har lenge vært imot sammenslåingene og har ved flere anledninger antydet at de vil oppløse Viken og gjeninnføre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Nå omtaler Trygve Slagsvold Vedum oppløsningen som et «klokkeklart løfte», men han er også avhengig av andre partier.

– Hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst

Enn så lenge vil ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre gå like langt som Vedum og tar et forbehold om at det er fylkestinget i Viken som må bestemme.

– Hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst, sier Støre.

Det omstridte storfylket strekker seg fra Hardangervidda i nord til Halden i sør.

Vedum vil overfor NRK ikke svare ja eller nei på spørsmål om oppløsningen av Viken er et ultimatum han vil stille ved eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Vi skal gjøre det, for det har gjort ting vanskeligere. Det har ikke gjort det noe lettere å løse utfordringene i Østfold eller løse utfordringene i Buskerud eller Akershus, sier Vedum.