Bonde-Støre med klar oppfordring til Ap-Støre: – Det ser dystert ut

– Det er ingen gode grunner til å la være å satse på landbruket. Det må jeg få Støre til å skjønne, sier bonde Torbjørn Støre til NTB.

Siden 2008 har han drevet familiegården Støre i Skogn i Trøndelag med kona Camilla Støre. Torsdag får han besøk av Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som har røtter tilbake til samme gård.

Gårdsbesøket er første stopp på Støres valgkampturné i Trøndelag, som tradisjonelt har vært en viktig bastion for Ap. I tidligere Nord-Trøndelag, der gården Støre ligger, har imidlertid Senterpartiet tatt over ledelsen og dominerer nå fullstendig, ifølge et snitt av målinger fra inneværende måned på nettstedet Poll of polls.

– Ser dystert ut

Ifølge Torbjørn Støre er det blitt vanskeligere og vanskeligere å være bonde de siste årene fordi lønnsomheten er lav.

– Det er stor forskjell på hvordan det var å drive gård de første seks årene jeg holdt på sammenlignet med de siste seks årene. Det ser dystert ut, men jeg tror det er mulig å rette opp i det, sier Støre.

Når han møter Ap-leder Støre i morgen, kommer han til å stille krav om bedre vilkår for bonden.

Torbjørn Støre mener, i likhet med mange av landets bønder, at det er på høy tid å tette inntektsgapet mellom bonden og andre yrkesgrupper.

Vil ikke tidfeste

I et intervju med Vårt Land blir Ap-leder Støre utfordret til å tidfeste når dette inntektsgapet skal tettes av en av bøndene bak Bondeopprøret, Tor Jacob Solberg. Det avviser Støre.

– Det må vi komme tilbake til når vi sitter i forhandlingene med organisasjonene til bøndene, sier Ap-lederen til avisen.

Bonde-Støre svarer slik:

– Det er det samme som å si til ungene at de skal få bli med på Tusenfryd, men ikke si når det skal skje.

Alle partier velkomne

Torbjørn Støre sier han er enig i mye av det Ap har lagt fram i sin opptrappingsplan for landbruket, der partiet blant annet vil styrke selvforsyningsgraden og legge om til et mer klimavennlig landbruk.

Men han understreker at det som virkelig mangler i landbruket, er tilgangen på kapital.

– Jeg har lest gjennom planen, og det er mye bra der. Men for å oppnå de gevinstene av landbruket som Ap vil med sin plan, trenger vi mer. Vi må ha tunge investeringer i jord, bygninger og teknologi, sier Torbjørn Støre.

Han vil ikke røpe om Ap får hans stemme til høsten, men sier at alle partier er velkomne til Støre gård.

– Så er vårt store håp at vi får folket på vår side, sier han.