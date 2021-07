Sjømatselskapet SalMar på den vesle øya Frøya var et av stoppene på den første dagen av statsminister Solbergs valgkampturné i Trøndelag onsdag.

Selskapet, som er eid av milliardæren Gustav Witzøe, sysselsetter rundt 650 personer, og 100 unge har fått fast jobb gjennom samarbeid med Nav.

Nå legger Solberg fram en plan for hvordan hun skal få enda flere som har stått utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb:

* Innføre en oppfølgingsmodell for unge uføre før fylte 30 år som blant annet inneholder en tettere oppfølging og en ny vurdering av uføregrad, men sikre unntak for de med alvorlige lidelser.

* Korte ned minstekravet til tilbud om oppfølging fra Nav fra åtte til fem uker

* Innføre flere snu-i-døra-programmer for unge som møter opp hos Nav slik at de holdes borte fra ytelser og kommer tilbake på skolebenken eller i jobb.

I tillegg viser Høyre til at Arbeids- og sosialdepartementet er i gang med å se nærmere på forslaget fra Sysselsettingsutvalget om en arbeidsorientert uføretrygd.

Psykiske utfordringer

Ifølge Solberg blir mange unge uføretrygdet fordi de møter på psykiske utfordringer.

– Det er noe du kan komme gjennom, sier Solberg.

Hun mener mange av disse selv ønsker å komme tilbake i jobb.

– Om du er under en viss alder og uføretrygdet, mener vi du skal bli del av et tiltak som fører til at du kan komme ut igjen i jobb, sier Solberg.

Solberg avviser at regjeringen vil legge opp til å heve terskelen for å bli uføretrygdet.

– Vår tanke er at om du blir uføretrygdet, kan du tenke om et år eller to at du vil tilbake. Men da blir du ofte ikke prioritert, sier hun.

Økende antall

I 2018 ble det slått alarm da Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tall som viste at antallet unge som mottok uføretrygd, hadde vokst med 5.000 siden 2015.

I 2019 økte antallet unge uføre med 2.000. De siste sju årene har antallet unge uføre doblet seg, fra 10.000 til 20.000, skriver Klassekampen.

Solberg mener det er to grunner til at antallet unge uføre har økt på hennes vakt: At flere barn og unge sliter med psykiske utfordringer, og at flere personer med utviklingshemming eller ulike former for traumer vokser opp og blir gamle.

Ifølge Solberg er det viktig å skille mellom den gruppen som alltid vil være kvalifisert til uføretrygd fordi de ikke kommer inn i det ordinære arbeidsmarkedet, og gruppen som sliter med psykiske vansker.

– Men vi har en jobb å gjøre overfor unge som tidlig møter utfordringer i form av mobbing, overgrep og andre ting som gjør at de ramler ut av skolen. De må løftes inn igjen og få hjelp, sier hun.