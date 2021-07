Gaveforsterkningsordningen ble opprettet av Solberg-regjeringen i 2014 for å stimulere til flere private donasjoner til i kunst- og kultur. Ordningen gir kulturaktører mulighet til å søke om å få 25 øre fra staten for hver krone som gis i privat støtte.

– For oss har ordningen vært gull verdt. Vi er så små at vi ikke får noen fast offentlig støtte. Grovt regnet ville vi mistet et par millioner kroner i året. Det kunne gjort at vi måtte ha kuttet ut aktiviteten ved et sykehus, sier Nina Elisabeth Eidem, daglig leder i Sykehusklovnene til Klassekampen.

I 2020 fikk Sykehusklovnene, som har rundt 50 klovner i stallen, til sammen 1,9 millioner kroner fra Kulturdepartementet gjennom ordningen. Til sammen ble det utbetalt 152 millioner kroner i gaveforsterkning i 2020.

Fredag gikk Arbeiderpartiet, SV og Rødt ut i Klassekampen og sa at ordningen vil avvikles hvis de kommer til makten etter høstens valg.

Anette Trettebergstuen (Ap), nestleder i Stortingets kulturkomité, mener ordningen gir en dårlig prioritering av offentlige midler.

– Bruk av statens penger bør fordeles mer rettferdig og ikke baseres på hvem som er flinkest til å tiltrekke seg private donasjoner, sier hun.

Freddy André Øvstegård (SV) i Stortingets kulturkomité sier avviklingen av ordningen skal skje på en ansvarlig måte.