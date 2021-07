Biden setter stopper for amerikanske kampoperasjoner i Irak

Biden sier at USAs rolle i Irak framover vil være å fortsette å trene og hjelpe landet i kampen mot den ekstreme islamistgruppa IS.

– Men innen utgangen av året kommer det ikke til å være kamphandlinger, sa presidenten mandag.

Bidens uttalelse kom i forbindelse med at Iraks statsminister Mustafa al-Kadhemi besøker USA.

Før møtet hadde al-Kadhemi fastslått at det ikke er behov for utenlandske kampstyrker i Irak. Ifølge statsministeren er landet nå i stand til å bekjempe IS på egen hånd. Han satte ingen frist for når kampstyrkene skulle være ute, men sa at det skulle diskuteres i Washington.

USA og Irak ble i april enige om at de amerikanske styrkene i landet skulle avslutte sine kampoperasjoner og utelukkende vie seg til trening av irakiske styrker.

Rundt 30 norske soldater er også stasjonert i Irak, der de bidrar til vakthold og sikring av den amerikanske Ain al-Asad-flybasen.

De norske soldatene inngår i Operation Inherent Resolve (OIR), den USA-ledede koalisjonen som siden 2014 har bistått Irak med å bekjempe IS.