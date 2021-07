På Facebook sender Hadia Tajik en takk til tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot, som er en av dem som torsdag protesterte mot Facebook-innlegget til tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang.

Tajik retter også en takk på Twitter til nåværende Unge Høyre-leder Ola Svenneby og Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, som fredag debatterte mot Stang på Dagsnytt 18.

– Viser at vi kan komme videre

Kritikken har haglet mot Stang etter at han torsdag, under tiårsmarkeringen av terrorangrepene 22. juli, skrev et innlegg på Facebook der han blant annet anklaget Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for å gjøre 22. juli-tragedien om til partipolitikk. Stang slettet innlegget etter kort tid.

Bakgrunnen for kritikken var at Støre i en tale på Utøya tidligere samme dag oppfordret høyresiden i norsk politikk til å ta et ansvar for å trekke grenser mot det høyreekstreme tankegodset som lå bak terrorangrepene 22. juli.

I en kommentar under Stangs Facebook-innlegg gjorde Bruflot det tydelig at hun er uenig med Stang og at hun mener høyresiden tvert imot har et ekstra ansvar for å ta avstand fra høyreekstremisme.

«Slik viser Bruflot korleis me kan koma vidare i dei vanskelige samtalene om ideologien bak terrorangrepet for ti år sida, angrepet mot Al-Noor Moskeen i 2019 og drapet på 17 år gamle Johanne. Det er eg, og sikkert fleire, takksam for», skriver Tajik på Facebook.

Statsministeren uenig med Stang

Ap-nestlederen har ikke ønsket å gi ytterligere kommentarer til NTB. Ap-leder Jonas Gahr Støre har også avvist å kommentere utspillet til Stang. Pressesjef i Ap, Jarle Roheim Håkonsen, sier følgende til NTB fredag:

«Vi er glade for at Høyres ledelse tar til motmæle mot Stangs utspill og oppfatter denne debatten som over.»

Både Høyre-leder og statsminister Erna Solberg og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, har tidligere sagt seg uenige i Stangs utspill.