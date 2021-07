– Vi har noen områder hvor det er behov for utvikling, og det gjør vi bedre sammen, sa Stefan Löfven til pressen utenfor statsministerens representasjonsbolig i Oslo onsdag ettermiddag.

Da hadde han nettopp vært i møte med statsminister Erna Solberg (H) for å diskutere en rekke temaer. Høyest på agendaen sto landenes håndtering av pandemien.

Löfven understrekte at stengte grenser har bydd på utfordringer for svenske innbyggere som jobber i Norge.

– Alle land har måttet håndtere sin egen situasjon, og det må man ha respekt for, sa Löfven.

Ulik tilnærming

Solberg fulgte opp med å peke på at smittesituasjonen og tiltakene har vært forskjellige i de to landene.

– Norge har hatt en del strengere tiltak, særlig ved at vi noen ganger har hatt nedstengt økonomisk aktivitet, som har vært åpent i Sverige, sa hun.

– For oss ville det vært vanskelig å si at vi skulle ha åpen grense med land som har mer smitte, og samtidig ha strenge vilkår internt i vårt eget land, sa Solberg, som understrekte at hun har opplevd forståelse for dette fra svensk side.

Solberg påpekte også at de fikk på plass en kompensasjonsordning for grensependlere.

– Det andre er at nå er vi i en smittesituasjon hvor vi er likere. Det betyr jo at nesten hele Sverige er åpent for reising fram og tilbake over grensen. Så har vi fortsatt grensekontroll, så du må stå litt i kø, sa hun.

Vil forebygge helsekriser

De to statsministrene snakket blant annet om hvordan Norge og Sverige sammen kan hjelpe hverandre for å forebygge lignende helsekriser i framtiden.

– Vi lærer noe gjennom denne helsekrisen, at det er et potensial for å samarbeide bedre over landegrensene om ting knyttet til teknologiutvikling som vi trenger for fremtiden, sa Solberg.