USA protesterer mot Israels riving av palestinske hus

Boligen tilhørte en palestinsk-amerikaner som anklages for å ha stått bak et angrep på Vestbredden 2. mai, da en israelsk student ble drept og to andre såret.

Muntasser Shalaby ble pågrepet få dager senere og sitter nå i israelsk varetekt.

Natt til torsdag rykket israelske styrker inn i landsbyen Turmus Ayya nordøst for Ramallah og omringet familiens bolig. Kona og tre barn, som også er amerikanske statsborgere, ble hentet ut. Huset ble deretter jevnet med jorda ved hjelp av sprengladninger.

USA har protestert mot rivingen.

– Vi har gjentatt ganger slått fast at boligene til hele familier ikke skal rives som følge av enkeltpersoners handlinger, heter det i en skarp uttalelse fra USAs ambassade i Israel.

Bodde i USA

Shalaby bodde ifølge kona mesteparten av tida i Santa Fe i USA, der han skal ha giftet seg med tre andre kvinner. Han besøkte sjelden henne og barna på Vestbredden.

Sanaa Shalaby sier også at hun var helt ukjent med at han planla å gjennomføre et angrep sist han besøkte Vestbredden, og en israelsk menneskerettsgruppe har bistått henne i forsøket på å hindre at huset i Turmus Ayya ble revet.

Israelske myndigheter fastholder imidlertid at riving av boligene til palestinere som gjennomfører angrep, virker avskrekkende. Israelsk høyesterett opprettholdt derfor i forrige måned beslutningen om å rive Shalaby-familiens hus.

Kollektiv avstraffelse

Menneskerettighetsorganisasjoner kaller Israels riving av palestinske boliger for kollektiv avstraffelse, og Norge er blant landene som har krevd stans i praksisen.

Norge fremmet tidligere i år et forslag til uttalelse i FNs sikkerhetsråd der Israel blant annet ble bedt om å «innstille aktiviteten i bosetningene, rivingen av hus, og utkastelser, inkludert i Øst-Jerusalem, i tråd med sine forpliktelser i henhold til humanitær lov».

USA satte ned foten, og utkastet ble ikke vedtatt.