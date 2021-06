Bjørnar Moxnes tydelig foran valget: – I praksis må Støre velge

Sammen med nestleder Marie Sneve Martiniussen la Moxnes fram Rødts planer for høstens stortingsvalg på partiets oppsummerende pressekonferanse før sommeren tirsdag.

Målet er å styre landet med en ny kurs. Ifølge en gjennomsnittsmåling fra Poll of polls , ligger Rødt på 5,2 prosent, noe som gir partiet ni seter på Stortinget.

– Det som er sannsynlig, er at vi ligger an til et rekordvalg, sier Moxnes til NTB.

Advarer Støre og Vedum

Samtidig understreker Rødt-lederen at partiet hans ikke vil gå inn i regjering etter høstens valg. Han foretrekker heller å støtte en regjering på venstresiden fra Stortinget, gjennom en samarbeidsavtale.

– Rødt skal ikke inn som juniorpartner i forhandlinger bak lukkede dører. Vi vil forhandle og samarbeide, men vi er ikke en dørmatte for noen, sier han og legger til:

– Vår vurdering er at vi får mest igjen om vi samarbeider med regjeringen fra Stortinget. Vi ønsker ikke å bli bundet opp.

Moxnes mener at med et sterkt Rødt og nytt flertall, har de andre partiene mye å vinne på et samarbeid.

– I praksis må Støre velge, om han vil ha et sterkt Rødt som han kan samarbeide med, eller om han vil ha et Rødt som går i opposisjon. Jeg vil samtidig advare både Vedum og Støre mot å stenge Rødt ute fra forhandlinger ved et nytt flertall, sier han.

Skjebnevalg

Moxnes og Martiniussen omtaler høstens valg som et skjebnevalg. Et av partiets mål er å få på plass en gratis tannlegereform.

– Jeg mener landets rikeste har fått alt de har pekt på, uavhengig av hvem som har styrt. Nå ønsker vi å gjøre noe med det, og derfor kaller vi det et skjebnevalg. Det kan også bli det med tanke på at vi skal få faset inn en gratis tannlegereform, sier han.