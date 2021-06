Vedum nekter å svare på om SV-samarbeid er utelukket

Vedum snakker gjerne om partiets foretrukne løsning, nemlig et regjeringssamarbeid mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Men hva om de ikke får oppfylt førstevalget? Er det da aktuelt å samarbeide med SV?

– Vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering. Det er det vi vil, sier Vedum.

– Det var ikke spørsmålet.

– Men det er svaret.

– Hvorfor vil du ikke svare på det?

– Fordi jeg ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering. Det har jeg ment siden 2016, sier Vedum til NTB.

Hvis de to partiene ikke skulle oppnå flertall alene i stortingsvalget, er det tradisjon i Norge for mindretallsregjeringer, påpeker Vedum. Men han vil ikke gå nærmere inn på hvordan en slik regjering vil søke støtte.

– Kommer heller ikke til å skje

Partiets nestleder Ola Borten Moe var et hakk tydeligere da han gjestet NRKs Politisk sommerkvarter mandag. Han sa at Senterpartiet ikke har tenkt å sitte i regjering med SV. På spørsmål om et mulig samarbeid med MDG, lød svaret:

– Det kommer heller ikke til å skje.

Vedum ville ikke si om han stiller seg bak uttalelsen til sin nestleder og om han er enig med ham. Han nøyer seg med å si at han er enig med partiet han leder, og viser til landsmøtevedtaket i juni om regjeringssamarbeid med Ap.

Skisserte hovedsatsinger

Det var ellers en tilfreds Senterpartileder som startet med å beskrive partiets framgang og vekst de siste årene – fra 5,5 prosent i valget i 2015 til 17,5 på et gjennomsnitt av meningsmålinger i juni. Medlemstallet har vokst år for år.

Sammen med parlamentarisk leder Marit Arnstad skisserte Vedum partiets hovedsatsinger i neste stortingsperiode: bekjempe sentralisering, satsing på industri og arbeidsplasser i hele landet og en gjennomgang av landets totalberedskap.

Han mener det absolutt vil være mulig å bryte opp regioner som Troms og Finnmark og Viken.

– Ja, det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg til å besøke Østfold og Buskerud, sier han.

Partiet legger opp til en fornyet distriktspolitikk, hvor man ser på investeringer i infrastruktur, skattegrep for næringslivet og vurderer hvordan verktøy som Innovasjon Norge fungerer.

Energi og jernbane

Vedum mener også det vil være realistisk å få til endringer i forholdet til EU, der Sp ønsker en annen tilknytning enn dagens EØS-avtale.

– Det er to ting vi vil gjøre først: Det er energipolitikken, der vi må få mest mulig makt over politikken og lav norsk strømpris. Og vi må stoppe maktoverføring på jernbane, som er i ferd med å skje akkurat nå, sier han.