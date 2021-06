Regjeringen i Republikken Sør-Afrika foreslår å legalisere polyandri - altså at flere menn kan være gift med samme kvinne. Dette går fram av deres offentlige utredning om ekteskap, lagt fram 4. mai.

Fra før har Sør-Afrika en av de mest liberale ekteskapslovene i verden, som tillater ekteskap uansett legning, i tillegg til å tillate adopsjon og surrogati uansett legning. Dette er sikret i selve grunnloven. Imidlertid sliter enkelte regioner fortsatt med diskriminering og til og med tilfeller av voldtekt som avstraffelse.

Ekteskapsloven tillater også polygami i form av flerkoneri. Tidligere president Jacob Zuma har vært gift seks ganger og har per i dag fire koner. Noen har opp til ti. Begrensningen er at bare menn kan gjøre det. Dette foreslår regjeringen å bøte på med ny lov, noe som har skapt reaksjoner.

– Motstanden handler om kontroll. Afrikanske samfunn er ikke klare for ekte likestilling. Vi vet ikke hva vi skal gjøre med kvinner vi ikke kan kontrollere, sier professor Collis Machoko til BBC i Johannesburg.

Regjeringen konkluderer med at det å slutte å kategorisere ekteskap etter rase, legning, religion og kultur, men kun etter enten monogami og polygami, vil være den mest elegante løsningen i tråd med grunnloven.

Reality-konge med fire koner: – Tenk på barna

En av motstandere er businessmannen Musa Mseleku, som har fire koner og ti barn, som han viser frem på sitt realityshow på sørafrikansk TV.

– Dette vil ødelegge afrikansk kultur. Tenk på barna. Hvordan vil de kjenne sin identitet, raser han i BBC.

Han løfter frem diverse kulturelle og praktiske utfordringer.

– Kvinnen kan ikke ta rollen til en mann. Det er uhørt. Skal kvinnen nå betale medgift? Er mannen ventet å ta hennes etternavn? spør Mseleku.

Finansmannen Milton Mbhele er kjent for å ha giftet seg med fire kvinner på én gang. Selv sa han det var praktisk og at han sparte penger. Foto: AP / NTB

Kulturekspert Nomagugu Ngobese, sier til avisen Sunday World sist søndag, at forslaget vil skape kaos i svarte familier.

– Vi advarer regjeringen om at denne politikken vil føre til uopprettelig skade på det som holder samfunnet sammen og skade svarte samfunn («black communities»), sier han.

Han mener utviklingen i Sør-Afrika går i feil retning - for eksempel at landets høyesterett avgjorde i 2013 at grunnloven tillater frivillig sex mellom ungdommer i alderen 12 til 16.

Lederen for Det afrikanske kristne demokratiske partiet lurer på hva som skjer hvis flere ektemenn vil ha kona si akkurat den natten.

– Dette kan føre til konfrontasjoner. Menn er sjalu, sier han til The Times.

Ikke alle sørafrikanske kvinner tar forslaget seriøst heller, noen spøker med «hvem gidder å ta vare på mer enn én mann», skriver SAPeople.

– Kan gi økonomisk velstand

Forsker Lize Mills og forsker Amanda Gouws fra Universitetet i Stellenbosch i Sør-Afrika, påpeker at polyandri har vært vanlig i menneskets historie, og praktiseres allerede i dag i deler av Kamerun, Nigeria og Kenya.

– Fordelen med polyandri er at siden det ikke er én mannlig autoritet, er makten spredt i unionen. Eiendom eies kollektivt, og unionen har en tendens til å være mer økonomisk suksessfulle. Siden det er visshet om at hvilken som som helst av mennene kan være faren, er oppdragelse en sosial og kollektiv oppgave, skriver de i en utredning.

Regjeringen selv anerkjenner at temaet er kontroversielt.

– Dette er begynnelsen på en viktig offentlig debatt som vil definere ekteskapsbegrepet på nytt. Prosessen vil avdekke utfordringer som kan skape ubehag hos noen av oss, men vil samtidig oppmuntre til dialog både i det sørafrikanske og internasjonale samfunnet, skriver regjeringen.