Ingen byrådsavklaring i Oslo

Ordføreren har invitert Høyres gruppeleder i Oslo, Anne Haabeth Rygg, til en samtale mandag.

– Så tar vi det derfra, sier Borgen til NTB.

Rygg ba før helgen om mer tid til å vurdere situasjonen. Hva som nå skjer videre, er avhengig av hvilke signaler Rygg gir mandag, opplyser Borgen.

– Jeg sa før helgen at jeg håper på å kunne komme med en avklaring i begynnelsen av uka som kommer, sier hun.

– Vi tar den tida vi trenger, men håper på en avklaring så snart som mulig.

Bakteppet for prosessen er bystyrets mistillitsvotum mot byråd Lan Marie Berg (MDG), som onsdag resulterte i at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kunngjorde hele byrådets avgang.

Til tross for avgangen er det ventet at Johansen vil ende opp med å danne et nytt byråd med de samme partiene – Ap, SV og MDG. Berg vil derimot ikke komme tilbake.

Mistilliten mot Berg ble begrunnet med at byråden ventet for lenge med å informere bystyret om en milliardsprekk for Oslos nye reservevannløsning.

Byrådspartiene har avvist mistilliten som grunnløs.