Guri Melby går etter Ap

Denne helgen holder Venstre sitt første fysiske landsstyremøte siden Guri Melby overtok som partileder i fjor.

Der er målet å gire partiet opp til valgkamp.

I åpningstalen til landsstyret lørdag rettet Melby spesielt skytset mot Arbeiderpartiet. Hun trakk fram planen som leder Jonas Gahr Støre la fram denne uka for Arbeiderpartiets første 100 dager i regjering.

– Jeg må si at da jeg så den planen, så ble jeg rykket tilbake til 2013, og jeg ble minnet om hvorfor vi da kjempet for å bytte ut den regjeringen som hadde sittet i åtte år, sa Melby.

Hun sammenlignet 100-dagersplanen med filmen «Groundhog Day» med Bill Murray, der samme dag kommer igjen og igjen.

– Det var litt den følelsen jeg fikk. Her kommer vi til å få akkurat det samme som vi hadde i åtte år med rødgrønt styre.

Ap i endring

Melby sier til NTB at hun har sett to trender hos Ap under Støres ledelse. Den ene trenden er at partiet har gått tilbake til sine tradisjonelle røtter og knyttet seg tettere til arbeiderbevegelsen.

– Og det er ikke det framtida trenger, sier hun.

Den andre trenden er at Ap har nærmet seg Senterpartiet, både i retorikk og i politikk, av frykt for den trusselen Sp utgjør mot Aps velgergrunnlag.

– Jeg opplever at det er lite igjen av det moderne, internasjonalt orienterte Arbeiderpartiet som vi kanskje så mer av tidlig på 2000-tallet. Det har forsvunnet under Jonas Gahr Støre, sier Melby.

– Det er et Arbeiderparti som er blitt veldig traust og tradisjonelt.

Vil vinne skuffede sosialdemokrater

Sosialdemokratiske velgere, derimot, har Melby ingenting imot.

Tvert imot vil hun gjerne overta dem.

– Vi vet at det er en del velgere som vipper både mellom Venstre og Arbeiderpartiet – og mellom Venstre og Høyre, sier Melby til NTB.

– Men hvis denne regjeringen skal bli gjenvalgt, så er vi avhengige av at Venstre greier å hente velgere over midtstreken, det vil si velgere som vurderer å stemme for eksempel Arbeiderpartiet, MDG eller SV, forklarer hun.

Håpet er at Venstre skal klare å vinne sosialdemokratiske velgere som misliker den retningen Ap har tatt.

– Jeg tror det er mange som definerer seg som sosialdemokrater, som ikke liker det de ser med et parti som sier nei til rusreform, som vil samarbeide med andre partier som sier nei til EØS-avtalen, som sier nei til tydelige krav til kvalitet i skolen, og som ikke vil være med på nye reformer.

Ingen tikkende bomber

Venstre selv ligger likevel dårlig an, med en oppslutning på 3,0 prosent i snitt i meningsmålingene hittil i juni, ifølge beregninger som nettstedet Poll of polls har gjort.

Kommer Venstre under sperregrensa på 4,0 prosent i valget i september, er det høyst sannsynlig over for regjeringen.

Melby blinker nå ut tre hovedsaker for Venstre foran valgkampen:

* klimapolitikk

* skolepolitikk

* næringspolitikk

Samtidig mener hun det denne gangen ikke er noen store, uavklarte saker som ligger som «tikkende bomber» som kan detonere midt under valgkampen, slik bompengeopprøret gjorde i 2019.

– Slik jeg opplever det, så har vi dette litt i våre egne hender. Vi har full mulighet til å få til et godt valg hvis vi jobber beinhardt og får fram politikken vår, sier Melby.

– Jeg tror jeg skal kalle meg en nøktern optimist.