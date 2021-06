TV 2: Lan Marie Berg sitter fortsatt som byråd etter mistilliten

Raymond Johansens (Ap) byråd gikk av etter å ha stilt kabinettsspørsmål grunnet mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg (MDG).

Et flertall i bystyret erklærte mistillit til miljøbyråden, som selv har uttalt at hun ikke har noen intensjoner om å sitte i et nytt.

Ifølge TV 2s opplysninger satt hun likevel senest torsdag kveld i byrådets møte.

Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen, som stilte mistillitsforslaget mot Berg, reagerer.

– Dette tar seg ikke ut i det hele tatt at hun sitter som byråd og kan være på byrådskontorene etter at bystyret vedtok at hun ikke har tillit, sier hun til kanalen.

Hun mener Johansen bør respektere bystyret og erstatte Berg umiddelbart istedenfor å ha henne som settebyråd. Byrådet sitter nå som et forretningsministerium inntil ordfører Marianne Borgen (SV) utpeker ny byrådsleder.

Johansen er favoritt til å få det oppdraget ettersom borgerlig side ikke har flertall. Han vil ikke stille til intervju hos TV 2, men svarer via sin stabssjef.

– Også enkeltbyråder må bli sittende til de blir erstattet. Ordføreren har nå ansvaret for prosess med å sondere et parlamentarisk grunnlag for et nytt byråd, og inntil det leder Raymond Johansen et forretningsministerium som kun utfører nødvendig administrasjon av kommunen, skriver stabssjef Halvard Hølleland i en tekstmelding til kanalen.

TV 2 presiserer samtidig at det ikke står noe sted i kommuneloven at Johansen ikke kan erstatte Berg umiddelbart.