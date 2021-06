Debatten ser du direkte i videovinduet over fra klokken 12.00.

Rødt, Venstre, KrF, Frp, Høyre, FNB og Sp har varslet at de vil støtte mistillitsforslaget mot Berg, som ble fremmet av Frp. Mistillitsforslaget ble fremmet etter en milliardsprekk for Oslos nye reservevannløsning.

Møter pressen etter debatten

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) setter på sin side hardt mot hardt og har gjentatte ganger understreket at han har full tillit til Berg. Tirsdag erfarte en rekke medier at Johansen vil stille kabinettsspørsmål dersom mistillitsforslaget blir vedtatt. Det betyr at hele byrådet går av.

Lan Marie Berg har på sin side holdt fast ved at hun ikke har gjort noe galt.

Behandlingen er forventet å være ferdig rundt 13.15. Da vil ordfører Marianne Borgen (SV) og gruppelederne i bystyret møte pressen.

Ulike scenarioer

Flere ting kan skje: Skulle Raymond Johansen velge å ikke stille kabinettsspørsmål, kan MDG velge å trekke seg ut av byrådet og gå i opposisjon.

Lan Marie Berg kan også velge å trekke seg.

Ett eller flere opposisjonspartier kan også snu i saken, men det virker foreløpig lite sannsynlig.

Om byrådet går av, vil det fungere som et forretningsministerium inntil et nytt byråd er på plass.

Gruppeleder i Oslo Høyre, Anne Haabeth Rygg, har sagt at de er klare til å ta over. Men hun er samtidig vel vitende om at de borgerlige er i mindretall i bystyret.

Andre muligheter er at Arbeiderpartiet og SV fortsetter å styre sammen, eller at Ap danner byråd alene.