Det bekrefter gruppeleder Eivor Evenrud for Rødt i Oslo bystyre i en SMS til NTB tirsdag formiddag.

– Rødt har landet standpunkt i spørsmålet om mistillit til byråden for miljø- og samferdsel, skriver Evenrud.

Hun skal møte pressen foran Oslo rådhus klokken 12 tirsdag.

Partiet opererer til vanlig som byrådets støtteparti i Oslo og avgjør i praksis miljø- og samferdselsbyråd Bergs skjebne.

Mistillitsforslaget fra Fremskrittspartiet har støtte fra seks partier med til sammen 27 av 59 representanter. Den eneste måten forslaget kan få flertall i bystyret på, er med støtte fra Rødts fire representanter.

Budsjettsprekk

MDGs Lan Marie Berg risikerer å bli avsatt i forbindelse med en skandale rundt Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

På Facebook skriver Berg at hun mener hun har håndtert saken på en god måte, og at kostnadssprekken ikke skyldes verken dårlig styring eller manglende kontroll over prosjektet – men uforutsette økte priser i markedet.

At hun har brutt informasjonsplikten er hun ikke enig i.

– Har bare gjort jobben min

– Realiteten er at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon og en opplyst sak raskt: mye raskere i denne saken enn Stortinget fikk da det ble avdekket en større kostnadssprekk på Intercity-utbyggingen til Moss, hvor Frps statsråd Dale og KrFs Hareide bruke 21 måneder på å legge fram kvalitetssikret informasjon for Stortinget. Jeg brukte tre måneder, skriver Berg.

I innlegget viser hun til flere eksempler fra høyresiden.

– Det jeg har gjort, er det som er jobben min: å sørge for at hver stein er snudd før jeg går til bystyret og ber om mer penger, og overlate til bystyret om de mener det er verdt prisen, skriver byråden.