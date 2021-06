48-åringen blir NHO-sjef Ole Erik Almlids stedfortreder og skal ha politikk som spesielt ansvarsområde, skriver VG. Hun var Høyre-statsråd i Erna Solbergs regjering fra 2015 til 2020, da hun ble toppsjef i den NHO-tilsluttede interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass.

– Jeg er veldig glad for at Anniken har takket ja til å ta denne jobben. Hun er svært dyktig og kompetent, og hun har lang erfaring fra politikken – både som statsråd og i Oslo kommune. I tillegg kjenner hun NHO-fellesskapet fra innsiden. Hun har alle forutsetninger for å bli en viseadministrerende direktør som setter spor etter seg, sier Almlid i en pressemelding.

– Jeg tar med meg viktig kunnskap og perspektiver fra olje- og gassnæringen til kjernen av NHOs virksomhet fremover, nemlig å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og omstilling. Slik sett slutter jeg ikke på laget, men bytter posisjon på banen, sier Anniken Hauglie.

Hauglie var arbeids- og sosialminister da Nav-skandalen ble offentliggjort 28. oktober 2019.