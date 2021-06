Listhaug: Dette er gjenåpningskaos

– Hvis det som nå gjengis i mediene er riktig, er det fullstendig kaos. Dette er ingen gjenåpningsplan. Dette er gjenåpningskaos. Helt åpenbart burde det vært planlagt bedre for gjenåpning enn dette, sier Listhaug.

Hun mener at regjeringen lenge har visst at Norge skal åpne opp igjen, og burde planlagt bedre og satt inn flere folk.

Fredag klokka 15 begynner politiet å kontrollere coronasertifikat på grensen. Regjeringen endrer samtidig karantenereglene slik at de som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått coronasykdom siste halvår, slipper innreisekarantene.

– Sterkt kritikkverdig

Dette åpner for at rundt 1,3 millioner nordmenn kan reise utenlands uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst Norge.

I sin kritikk av regjeringen trekker Listhaug også fram tekniske problemer med coronasertifikater, fare for sprengt testkapasitet i grensekommuner, kø på Helsedirektoratets informasjonstelefon, og at hun mener at regjeringen må sikre at coronasertifikatet er tilgjengelig for alle, også ikke-digitale eldre.

– Dette er ikke holdbart og sterkt kritikkverdig. Eldreombudet påpeker at dette er diskriminerende, og vi forventer at regjeringen rydder opp og at eldre får sin bevegelsesfrihet ivaretatt.

Høie: Vi er godt i gang

Helseminister Bent Høie (H) svarer at regjeringens klare råd er å unngå alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

– De som velger å se bort fra dette rådet, må forberede seg på kø på grensen. Vi er nå godt i gang med gjenåpningsplanen. Fordi folk har vært flinke til å følge smittevernrådene, og vi har hatt god tilgang til vaksiner gjennom EU-samarbeidet, har utviklingen i smittesituasjonen i Norge gått i riktig retning den siste tiden, sier han til NTB.