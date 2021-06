Lederen i Oslo Frp trekker seg

Til Dagbladet sier Myhre at det ikke ligger noen dramatikk i avgjørelsen.

– Jeg ble bedt om å gjøre en jobb for et halvt år siden, og den jobben har jeg gjort. Det har aldri vært min intensjon å sitte som styreleder i Oslo Frp særlig lenge, sier han til avisen.

Myhre sier at han anså jobben sin i fylkeslaget som å stabilisere Oslo Frp etter en turbulent periode. Fylkeslaget ble sent i fjor satt under administrasjon av ledelsen sentralt i Frp.

– Nå er den jobben gjort, og jeg mener det er riktig at noen andre overtar som fylkesleder, sier Myhre.

Andreas Meeg-Bentzen rykker nå opp som midlertidig ny fylkesleder.