Senterpartiet går med det fram 2,4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i mai, skriver FriFagbevegelse. Partiet tar hovedsakelig velgere fra Frp, Høyre og Arbeiderpartiet.

– Mens regjeringen har kjørt på med stordrift og sentralisering, har vi vært den tydeligste motstemmen over tid. Driveren er tjenester nær folk. Vi har også turt å ta politisk ukorrekte standpunkter, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Han viser til at det for eksempel ikke er lurt at avgiftene på drivstoff skyter i været.

For tredje måned på rad er Ap det største partiet, men går tilbake 1,3 prosentpoeng til 24,3 prosent. Høyre får 22,8 prosent, mens SV får 7,7 prosent.

Frp får 10,3 prosent, mens Venstre og KrF er på henholdsvis 2,3 prosent og 3,7 prosent. For fjerde og femte måned på rad er Rødt og MDG over sperregrensa.

Målingen tar utgangspunkt i 964 respondenter, og det er feilmargin på mellom 1 og 3 prosentpoeng.