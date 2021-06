– I lys av hvordan saken har utviklet seg, så ser jeg at det kunne vært klokt å be om at det hadde blitt innkalt til et lukket møte der jeg kunne ha gjort utvalgets medlemmer oppmerksomme på at denne saken var under arbeid og ville komme til bystyret om få uker. Det er en lærdom jeg vil ta med meg, sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg under et møte i finansutvalget tirsdag ettermiddag.

Frp har fremmet et mistillitsforslag mot Berg fordi de mener hun brøt informasjonsplikten ved å ikke informere bystyret om kostnadsoverskridelser i arbeidet med Oslos nye vannforsyning på et tidligere tidspunkt.

20. mai ble det klart at Oslos nye reservevannløsning vil koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Det er foreløpig ikke klart om Frp får med seg de øvrige partiene på mistilliten. Etter planen skal forslaget behandles i bystyret 16. juni.

Under møtet tirsdag ettermiddag sa Berg at det er ikke uvanlig at det oppstår utfordringer i store og små prosjekter, men at det var viktig for henne å få saken vurdert og kvalitetssikret.

– Da jeg mottok rapporten med Vannverkets vurderinger den 17. februar, der etaten ber om at bystyret øker kostnadsrammen med mer enn 3 milliarder, var det åpenbart for meg at den beslutningen var riktig, sa Berg.