SV vil stemme imot tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken

– For det første kan jeg love at vi er villige til, og ut fra det vi vet i dag, så kommer vi til å gå mot det lønnsnemndvedtaket som kom i kommunesektoren på fredag, sa SV-leder Audun Lysbakken i Politisk kvarter i NRK tirsdag morgen.

Lysbakken mener at historien om bruk av tvungen lønnsnemnd viser at terskelen er blitt for lav og at streikeretten i praksis har blitt begrenset for store grupper.

Rødt vil også stemme imot

– Dette må vi gjøre noe med, sa Lysbakken i diskusjon med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt har også varslet at han kommer til å stemme mot tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken, og han har samtidig oppfordret Ap, Sp og SV til å gjøre det samme.

Regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i Oslo kommune mandag ettermiddag. At liv og helse sto i fare da det var for få sykepleiere på jobb i hjemmetjenesten i Nordre Aker bydel, var årsaken ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

Tvungen lønnsnemnd for andre gang

Dette var andre gang på en uke at regjeringen brukte tvungen lønnsnemnd for å avslutte en streik. Forrige fredag stanset Isaksen kommunestreiken, hvor 21.000 arbeidstakere var tatt ut. Årsaken var fare for brann i et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, avviste imidlertid i debatten tirsdag at liv- og helse noen gang sto på spill i konflikten.