Senterpartiet mener regjeringen straffer bøndene i jordbruksoppgjøret

Mandag ble det klart at Fremskrittspartiet sikrer flertall for statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Tilbudet til bøndene blir altså stående, melder Nationen.

Bondelaget og Småbrukarlaget brøt forhandlingene med staten 6. mai, før de egentlig hadde begynt. Bøndene mente at deres krav på 2,1 milliarder kroner og statens tilbud om 900 millioner var såpass langt fra hverandre at det ikke var hensiktsmessig å forhandle.

Sp: Ror unna ansvaret

Senterpartiets Geir Pollestad, som leder næringskomiteen på Stortinget, mener regjeringen straffer bøndene.

– Høyre og regjeringen var ikke villige til å bruke handlingsrommet. Det fremstår som de først og fremst er opptatt av å straffe bøndene for å ikke ville forhandle, sier Pollestad.

Regjeringen sendte statens tilbud omtrent uforandret til Stortinget etter bruddet i jordbruksoppgjøret. I motsetning til i 2014 og 2017 vil flertallet på Stortinget ikke gjøre noen endringer i verken ramme eller innretning i år.

– Hvordan bruddet skjer påvirker ikke behandlingsmåten, så her ror regjeringen seg unna ansvaret, sier Pollestad.

SV lover ekstra jordbruksoppgjør

Arbeiderpartiets Terje Aasland mener mange i næringen har fått det mer krevende under dagens regjering. Han sier at vil sikre bøndene bedre økonomi hvis de går seirende ut av valget til høsten.

– Det er ingen tvil om at landbruket er blitt dratt i en mer industrialisert og sentralisert retning i løpet av de åtte siste årene, sier Aasland.

SV lover på sin side et ekstra jordbruksoppgjør før neste års jordbruksforhandlinger hvis de havner i regjering.

– Blir det regjeringsskifte, vil SV ta til orde for et ekstraoppgjør for å sette en ny utvikling for jordbruket. Der skal vi tette inntektsgapet og legge strategien for selvberging og for å ta jorda tilbake i bruk , sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Nationen.

Del av budsjettforhandlinger

Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet sier til NTB at jordbruksoppgjøret var tema i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, som regjeringspartiene og Frp ble enige om i helgen.

– Det var enklere å finne enighet i jordbruksforhandlingene etter så store gjennomslag i revidert, sier Bjørnstad.

Frp kommer til å fremme egne forslag for Stortinget når jordbruksoppgjøret skal behandles senere denne uka, sier Bjørnstad. Disse vil ligge innenfor statens ramme. Subsidiært vil partiet stemme for regjeringens tilbud.

Bjørnstad mener bøndene har grunn til å være misfornøyde med resultatet av årets oppgjør, men at de kan takke seg selv.

– De valgte å ikke forhandle. Da hadde de sittet med 400–500 millioner kroner mer, men det takket de nei til med åpne øyne. Det var en kalkulert risiko og taktisk spill som de må svare for, sier han.