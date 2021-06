– Det er politikken som må avgjøre hvem som deltar i regjering. De partiene som får flertall sammen, må forhandle med hverandre, i respekt for hverandres velgere, sa Lysbakken da han lørdag talte til partiets landsstyre.

Der kom han med en klar oppfordring til Senterpartiet, som for lengst har gjort det klart at de vil vende SV ryggen og gå til valg på en topartiregjering bestående av dem selv og Ap.

I Sps plan for en ny regjering, som ble vedtatt lørdag, ble ikke SV nevnt med ett ord. Partiets landsmøte utnevnte også leder Trygve Slagsvold Vedum til sin statsministerkandidat.

Telle til 85

– Vil du ha makt, må du kunne telle til 85, og alle partier som er del av flertallet, må møtes med respekt. Du trenger venner hvis du skal få gjort noe, slår Lysbakken fast.

85 stemmer gir flertall i Stortinget.

I talen minnet SV-lederen også om de mange områdene der SV og Sp står hverandre nær politisk:

Landbrukspolitikk og tollvernet, EØS og Acer, helseforetakene og styringen over lokalsykehusene og fødetilbudet i distriktene, desentralisert utdanning, lønnstak for ledere i staten og kommuneøkonomien.

Omkamp på jernbane

Lysbakken gikk også løs på EUs omstridte fjerde jernbanepakke, som regjeringen nylig fikk gjennom i Stortinget med Frps støtte.

Med vedtaket har Norge sagt fra seg styringen på jernbanesektoren og blir tvunget til å slippe inn kommersielle aktører, mener SV-lederen.

– Dette må en ny rødgrønn regjering rydde opp i, sa han og slengte ut følgende hanske til Ap og Sp: En utfordring om å være med på å trekke tilbake vedtaket.

– Det har vært snakket så mye om handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen. Her har vi tidenes mulighet til å prøve det ut, sa Lysbakken.

Norge har aldri tidligere prøvd å trekke tilbake godkjennelsen av et EØS-direktiv.

– Men det står ikke i avtalen at det ikke kan gjøres, sier Lysbakken.

Reformer

Partilederen varsler også at SV vil prioritere to reformer i den kommende stortingsperioden, i tillegg til høyere skatt for de rike:

Gratis SFO i hele landet, og tannhelse til en rimelig pris for alle.