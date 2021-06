Senterpartiet vil ikke gi CO2-kompensasjon til privatpersoner

Forslaget om å utrede ulike ordninger for å kompensere CO2-avgift til privatpersoner, såkalt «karbonavgift til fordeling», kom fra et mindretall i programkomiteen, men ble altså avvist av landsmøtet.

Sentralstyret var delt i saken, men et knapt flertall anbefalte å avvise forslaget.

Landsmøtet ga derimot sin støtte til et forslag fra Akershus Senterparti om å konsekvensutrede CO2-avgifter for hver enkelt næring og sektor, og at avgiften skal benyttes sammen med tilskuddsordninger for omlegging til mer miljøvennlige energiformer. Forslaget var innstilt vedtatt.