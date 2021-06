Det nye månedskortet skal være rimelig, og skal gjelde barn og unge under 25 år og studenter fram til fylte 30 år.

Det var Senterungdommen og Troms Senterparti som fremmet forslaget for landsmøtet. Sentralstyrets innstilling var at det nye programpunktet skulle avvises, men landsmøtet overkjørte innstillingen og vedtok forslaget likevel.

Landsmøtet går også inn for et mål om at ungdom i hele landet skal ha et trygt alternativ for å komme seg hjem.