Jens Stoltenberg skal møte Joe Biden

Formålet med møtet er å gjøre forberedelser til Nato-toppmøtet 14. juni i Brussel og Stoltenbergs strategiendringer for Nato det neste tiåret, skriver VG.

Stoltenberg har de siste dagene møtt flere statsledere i forkant av forsvarsalliansens toppmøte i Brussel om snaut to uker. Nylig besøkte han britenes statsminister Boris Johnson.

På toppmøtet skal medlemslandenes ledere vedta reformpakken Nato 2030, der klimaendringene også er et tema.

– Ett av forslagene er at Nato skal gjøre mer for å ta tak i sikkerhetsaspektet ved klimaendringene. Global oppvarming forsterker kriser og påvirker sikkerheten vår. Derfor er det viktig for Nato, sa Stoltenberg på et pressetreff sammen med den britiske statsministeren.