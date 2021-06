– Jeg misliker det. Men det er hans valg. Og det framstår i alle fall ikke særlig statsministeraktig etter min vurdering, sier Stange-ordfører Nils Amund Røhne (Ap) til NTB.

Senterpartiets landsmøte åpnet fredag med en utradisjonell tale fra Vedum, hvor han gikk rundt på gården sin og i nabolaget og pratet om politikk.

Sp-lederen tok også en tur innom skolen hvor han selv gikk som barn, Breidablikk skole på Ilseng.

– Kommuneøkonomi er et litt kjedelig og litt krevende ord, sa Vedum og stoppet ved et hjørne på skolen hvor man kunne se at rødmalingen flasset av.

Vedum fortsatte:

– Men hva er det kommuneøkonomi handler om? Det handler om at vi ikke ønsker at vi skal ha sånn type offentlig forfall på skolene våre. At det skal være ordentlige skoler rundt omkring, at du tror at det blir bedre læringsmiljø hvis det er pent, hvis det er pusset opp. At det blir lettere å rekruttere lærere hvis det er ordentlige forhold.

Ordfører: – Skal pusses opp

Ordføreren synes Vedum kunne spart seg for opptrinnet og i alle fall undersøkt nærmere planene for skolen på kort sikt.

Stange-ordfører Nils Amund Røhne (Ap) reagerer på Vedums landsmøtetale, men håper at et regjeringsskifte kan gi bedre kommuneøkonomi. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Han kunne jo henvendt seg til kommunen og fått informasjon om at vi i løpet av juni setter i gang arbeid for å skifte vinduer og noen dører. Vi skal skifte en god del panel og hele skolen skal males. Takene skal også gås over. Innvendig skal skolekjøkkenet oppgraderes. Men slike fakta passer jo ikke inn i Vedums store fortelling, sier Røhne.

Ordføreren viser til en gjennomgang TV 2 nylig hadde om skolenedleggelser i Senterparti-kommuner.

– I stedet for å kommentere det, så fant han det opportunt å forsøke å henge ut sin egen kommune, som i tillegg er en Ap-styrt kommune der fire partier danner det politiske flertall, sier Røhne.

Håper på regjeringsskifte

– Men er det forfall på Vedums gamle skole?

– Breidablikk skole er en av de eldste skolene vi har, og det er behov for en oppgradering. Det er vi i gang med. Vi står også foran en stor diskusjon om skolestruktur. Det er nok med vår kommune som mange andre, at vi har utfordringer med å komme i balanse med budsjettene gjennom en fireårsperiode, sier Røhne.

– Så Vedum har et poeng når han sier at kommuneøkonomien bør styrkes?

– Selvsagt har han det. Det er derfor vi håper på et regjeringsskifte, der et flertall ser behovet for å styrke offentlig sektor.

– En flink mann

Vedum sier til NTB at han kjenner til at skolen skal pusses opp.

– Jeg vet at de nå endelig skal begynne å gjøre noe med skolen, og at den skal pusses opp. Men det skal gjøres en sånn minimumsløsning, for det har ikke vært gjort noe der på 40 år, sier Vedum.

Han skryter samtidig av ordfører Nils Amund Røhne.

– Jeg synes at Nils er en dyktig mann, men jeg synes skolen har forfalt altfor mye. Det tror jeg ikke handler om at han ikke har hatt ønsker om å pusse opp, men at det har vært dårlig råd, sier Vedum.

For Sp-lederen har akkurat Breidablikk skole en viktig posisjon i livet.

– Den har vært nedleggingstruet så mange ganger. Det var den som gjorde at jeg fra starten av, ble engasjert politisk. Da ønsket Sp at den skulle stå, da jeg var liten gutt/ungdom. Så var det en ny runde for to-tre år siden da noen også ønsket å legge den ned igjen, så klarte vi å stoppe det igjen.

– Når jeg snakker om kampen for tjenester nær folk, er den skolen nesten alltid med i bakgrunnen, forklarer Vedum.