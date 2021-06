Vedum gjorde landsmøtetalen til «hjemme hos»-reportasje

– Velkommen til landsmøte, og velkommen hjem til meg her på Ilseng, sa Vedum da han åpnet Senterpartiets landsmøte hjemme fra kjøkkenet på gården i Stange.

Med kaffekoppen i hånden og faren ved sin side trakk Vedum fram Senterpartiets velkjente slagord om å være nær folk.

Det er noe mange har savnet i pandemien, sa han.

– Den rare reformen som er kalt nærpolitireform har ført til tidenes sentralisering av norsk politi, sa Vedum.

Han sneiet kort innom miljøpolitikk, før han vendt mot faren sa:

– Når jeg skal snakke om miljøpolitikk, må jeg gå ut.

Miljøadvarsel

Med kameraene på slep skrittet Vedum ut på gårdsplassen og stilte seg foran den parkerte Volvo-en.

Der advarte han kraftig mot en miljøpolitikk som straffer folk med dårlig råd.

– Vi kan ikke ha en politikk som straffer folk som ikke har råd til å kjøpe seg ny bil, sa Vedum.

– Vi må se folk i miljøpolitikken.

I talen var Vedum klar på at klimautslippene må reduseres. Men omstillingen må skje gradvis, og regningen må tas av fellesskapet og ikke overlates til lokalsamfunn og enkeltpersoner, fastholdt han.

Turen gikk videre ut i åkeren hvor Vedum plukket opp en neve korn og snakket om viktigheten av god beredskap, både av mat og legemidler.

– Hvis det er noe det siste året har vist oss, er det hvor sårbare vi er, sa Vedum.

Derfor vil Senterpartiet vil sette ned en totalberedskapskommisjon og opprette et beredskapslager for korn.

– Vi må gå gjennom den totale beredskapen, sa Sp-lederen.

Industridepartement

Vedum snakket varmt om norske naturressurser og industri.

– Vi kommer til å trenge mer industri i Norge framover. I olje og gass vil det gradvis bli mindre investeringer, og da må vi få opp andre investeringer og annen type verdiskapning i Norge. Ny kraftkrevende industri.

Vedum viste til at Senterpartiet ønsker å beholde en lav norsk strømpris og unngå maktoverføring til EU i kraftpolitikken.

– I tillegg til det må du ha en helt annen industripolitikk der staten er en aktiv medspiller, sa Vedum.

– Vi må opprette et eget industri- og næringsdepartement, slik at vi klarer å reise ny industri på fornybare ressurser og få nye arbeidsplasser rundt omkring i hele Norge.

Lønnstak

Fra åkeren spaserte Vedum bort til en hvit og rød drosjebil fra Stange taxi. Der snakket han om hvor vanskelig arbeidshverdagen er blitt for landets drosjesjåfører etter en reform Sp-lederen mener er tuftet på ideologi heller enn politikk.

Sp-lederen vendte deretter blikket mot jernbanelinjene og knallet til mot det han mener har vært en «direktørbonanza» fra 2013 til i dag. Han lovet at Senterpartiet vil sette et lønnstak på 15 G i offentlig sektor, tilsvarende rundt halvannen million kroner.

– Vi vil fryse lønninger over det i staten. Vi må bruke offentlig sektor til å utjevne forskjeller, ikke øke dem, sa Vedum.

Med Senterpartiet i regjering må de med høye inntekter belage seg på å betale mer, sa Vedum, som deretter listet opp en rekke avgifter hans parti vil kutte.

– Vi vil ha avgiftsnivået ned, sa Vedum.

Tilbake til barneskolen

Siste stopp på programmet var Vedums gamle barneskole, hvor han mimret om sin tidligere lærer, frøken Nilsen.

Han viste fram hvordan malingen flasset av veggene og snakket om hvor viktig det er med en sunn kommuneøkonomi sånn at det er mulig å sikre gode tjenester til lokalbefolkningen.

– Hva er det politikk egentlig handler om? Når man leser om politikk, så er det ofte mye sånn sirkus, sa Vedum.

Sittende på en stol i gymsalen på sin gamle skole avsluttet han talen slik:

– Gode landsmøte. Jeg skal avslutte denne talen, her på skolen til dattera mi. Det var egentlig her hele mitt politiske engasjement startet. I kampen for tjenester nær folk.

– Vi i Senterpartiet, vi ber om tillit. Tillit til å ta vare på Norge, som vi er så glad i.