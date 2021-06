MDG krever 174 milliarder mer til tog

Det kommer fram i MDGs alternative NTP, som ble lagt fram torsdag.

MDG foreslår i den alternative planen å øke jernbanepotten til 567 milliarder kroner, opp fra 393 milliarder i regjeringens forslag.

De økte bevilgningene skal blant annet sikre bygging av Nord-Norgebanen og redusere reisetida betydelig fra Oslo til byer som Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg vil MDG ha hurtigtog til Stockholm og Göteborg, en større satsing på Intercity og en ny oslotunnel.

MDG går også inn for å doble tilskuddet til byvekstavtalene og kutte kollektivprisene med 20 prosent. Fra før er det kjent at MDG går inn for en storsatsing på elsykler.

Samtidig vil MDG stramme kraftig inn på vei. Partiet har blinket ut 36 veiprosjekter som enten skal skrinlegges eller nedskaleres.

– Det regjeringen leverte fra seg, var en utdatert motorveiplan, sa fungerende partileder Arild Hermstad da planen ble lagt fram.

Han stempler regjeringens NTP som et «mageplask» for klimaet.

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2022–2033 har en total ramme på 1.200 milliarder kroner. Denne rammen vil MDG kutte til 1.158 milliarder kroner.