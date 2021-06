– Jeg er lagleder for Senterpartiet.

Slik svarer partileder Trygve Slagsvold Vedum når NTB konfronterer ham med kravene fra flere fylkeslag de siste dagene om at Senterpartiet må erklære ham som statsministerkandidat.

Vedum står fast på at han vil holde fokus på politikk heller enn posisjoner.

– Som partileder er du lagleder, og jeg har vært opptatt av å løfte hva vi ønsker med landet vårt, sier han.

Brenner for ny regjering

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke svare direkte på om han er statsministerkandidat eller ikke. Foto: Berit Roald / NTB

På spørsmål om hva han svarer til fylkeslederne som nå ber ham om å lansere sitt kandidatur, sier Vedum at mange i partiet brenner for å få en ny regjering i Norge.

Den regjeringen bør utgå fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, slår Vedum nok en gang fast.

– Jeg har sagt hva jeg mener i lang tid om regjeringssamarbeid. Vi må ha en ny retning, og den beste retningen er et samarbeid mellom Sp og Ap. Det har jeg ment over mange år, og det mener jeg fortsatt, og jeg kommer ikke til å mene noe annet på søndag eller i september, sier Vedum.

Han gir samtidig en klar garanti til velgerne: Senterpartiet skal felle statsminister Erna Solbergs regjering.

– Vi har vært det tydeligste opposisjonspartiet til regjeringen hele veien, sier Vedum, som legger til at han håper Solberg får bedre tid til å slappe av til høsten.

Uttalelse på landsmøtet

Sentralstyret i Sp har i et utkast til uttalelse anbefalt landsmøtet ikke å omtale spørsmålet om hvem som skal være partiets foretrukne statsminister, skriver TV 2.

Rogaland Senterparti har derimot bestemt seg for å sende inn følgende forslag til landsmøtet i helgen:

«Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets statsministerkandidat».

Det er ikke gitt at det største partiet skal ha statsministeren i en regjering, sier fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland Sp til NTB.

– Av og til er det personen som er best egnet, som får posisjonen, sier Nedrebø.

For hans del er det ingen tvil om at Vedum er best egnet til jobben.

– Han er godt likt i partiet og ellers, og vi vet at han ville gjort en god jobb som statsminister, sier Nedrebø.

– Han er samlende

Nedrebø får full støtte fra Kathrine Kleveland, leder i Vestfold Senterparti.

– Jeg vil at folk skal stemme på oss på grunn av politikken år, men med Trygve som statsminister får vi enda bedre mulighet til å følge opp politikken vår, så det henger jo sammen, sier Kleveland til NTB.

– Han er arbeidsom, han er troverdig, han er strukturert, han har et mål for det arbeidet han driver med, han er samlende, og han er lyttende, sier hun.

I tillegg har Finnmark Senterparti gått ut med støtte til Vedum som statsministerkandidat.

Vil ikke peke på poster

Et annet spørsmål er hvilke andre statsrådsposter Senterpartiet skal kreve i et regjeringssamarbeid. Også her er Vedum hemmelighetsfull.

– Alle poster kan være aktuelle for oss, men der vi ligger på målingene nå, blir det helt annerledes enn sist, sier Vedum.

Han signaliserer at Senterpartiet vil kreve flere poster nå enn forrige gang partiet var i regjering.

– Men det å peke ut den og den posten blir veldig feil. Man må ta ansvar for helheten i regjering. Så må man plukke ut de flinkeste folkene og lage et apparat.