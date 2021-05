McConnell sier nei til uavhengig gransking av kongress-angrepet

McConnells avvisning er et slag mot demokratene, som mener en uavhengig, tverrpolitisk gransking er nødvendig for å hindre at noe slikt skjer igjen.

Forslaget blir ventelig vedtatt i Representantenes hus onsdag, og demokratenes flertallsleder i Senatet, Chuck Schumer, sier det skal opp til avstemning der til tross for mange republikaneres innsigelser.

Bare dagen før vurderte McConnell fortsatt å støtte forslaget. Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, har allerede gjort det klart at han er imot en kommisjon.

Frykter Trump

Schumer beskyldte republikanerne for å gi etter for Trump, som 6. januar oppfordret sine tilhengere til å marsjere mot Kongressen mens den formelle opptellingen etter valget som Joe Biden vant, var i gang.

Trump advarte tirsdag kveld republikanerne i Kongressen mot å gå i det han kalte en demokratisk felle.

McConnells beslutning vil føre til at færre republikanere gir sin støtte til ideen om en kommisjon. De fleste av dem er fortsatt redd for å legge seg ut med Trump.

Splittelse i partiet

Samtidig vil avstemningen blottlegge splittelsen blant republikanere, siden noen av dem har gjort det klart at en uavhengig gransking er nødvendig, blant dem John Katko, som forhandlet med demokratene om det endelige utkastet.

– Jeg forstår at det er ulike synspunkter. Slik er prosessen, og jeg tar det ikke personlig. Men som republikanernes leder i komiteen for innenlandsk sikkerhet føler jeg meg forpliktet til å søke svarene som kongresspolitiet og det amerikanske folk fortjener, og sikre at et slikt angrep på vårt demokratis hjerte aldri skjer igjen, sa han på et møte der saken ble drøftet av republikanske kongressmedlemmer.

Katko var en av ti republikanere som stemte for å stille Trump for riksrett etter stormingen.

Nedtoner alvoret

Debatten om kommisjonen skjer på et tidspunkt da noen republikanere har begynt å nedtone alvoret i stormingen. Enkelte sier nå at det bare var folk på vanlig turistbesøk i Kongressen den dagen.

Noen, blant dem Liz Cheney som nylig ble sparket fra sin stilling i det republikanske hierarkiet, sier at McCarthy fort kan bli stevnet av kommisjonen fordi han snakket med Trump under stormingen.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, kalte McCarthys holdning til kommisjonen feig og beskyldte ham for ikke å ville se sannheten.

Hun viste til at han i februar skrev et brev med tre krav til kommisjonens sammensetning og mandat. Alle tre ble etterkommet, men likevel vil han ikke støtte den.

– McCarthy tar ikke ja for et svar, sa hun.