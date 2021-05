Frp-Wiborg med bredside mot LO-støtte til Arbeiderpartiet

I år har Ap foreløpig fått inn 24,5 millioner kroner i valgkampstøtte, i all hovedsak fra LO og LO-forbund.

– Vi hadde kalt det korrupsjon hvis dette hadde skjedd i andre land. Det er rett og slett ikke bra, for å si det sånn. For det norske demokratiet er dette særdeles uheldig, jeg mener det kan kalles politisk korrupsjon, sier Wiborg til VG.

Årsaken til at han reagerer er at LO har flere plasser i Aps sentralstyre. Han mener det er åpenbart at LO får tilbake for sine millioner gjennom politiske vedtak som LO og organisasjonens medlemmer nyter godt av.

Påstandene tilbakevises kontant av Aps partisekretær Kjersti Stenseng, som mener det dreier seg om politikk, ikke korrupsjon, og sier at de er stolt over samarbeidet.

Hun mener Frp ønsker en svekket fagbevegelse og derfor angriper LOs rett til å støtte opp om en rødgrønn regjering.

Også Høyre og Frp mottar valgkampstøtte fra blant annet milliardærer som Stein Erik Hagen og Christen Sveaas' selskap Kistefoss, men Wiborg mener dette ikke kan sammenlignes.

– Du snakker om markant mindre beløp og så dreier det seg om enkeltpersoner som gir midler, ikke om et LO som belønnes med flere plasser i Aps sentralstyre, sier han.