Høyre vil la menn som har sex med menn gi blod

Et forslag fra Åpne Høyre og fylkeslaget i Rogaland fikk lørdag landsmøtet med seg. Helge Ytterøy L'orange fra Åpne Høyre er veldig godt fornøyd.

– Det er veldig mange kriterier som skal oppfylles for å kunne gi blod, og man skal kunne være helt trygg på at blodet i norske blodbanker skal være rent og smittefritt, sier han til NTB.

Landsmøtet stemte for formuleringen om at partiet vil sikre trygge blodleveranser gjennom objektive giverkriterier basert på livsførsel, ikke legning og funksjonsnedsettelse.

I dag må menn som har sex med menn vente tolv måneder etter siste seksuelle kontakt før de kan gi blod.

– Det er ikke noen medisinsk begrunnelse for den særregelen som gjelder for menn som har sex med menn, sier Ytterøy L'orange. Han understreker at de samme regler for karantenetid bør gjelde for denne gruppen som alle andre.

– Jeg tror dette henger igjen fra tidligere tider hvor en ikke hadde like gode sikkerhetsforanstaltninger, sier han.