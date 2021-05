Labour-leder gjør flere endringer i toppen etter skuffende valghelg

Nestleder Angela Rayner mistet jobben som partisekretær søndag kveld og ble dermed også fratatt ansvaret for partiets valgkampstrategi. Den jobben går i stedet til Anneliese Dodds, som det siste året har vært finanspolitisk talsperson. Underhusmedlem Rachel Reeves rykker inn i vervet til Dodds

Nick Brown mister vervet som partiets innpisker, som skal sørge for at de folkevalgte i Underhuset deltar og stemmer i tråd med partiledelsens ønsker i Underhuset. Etter fem år må Brown gi fra seg pisken til sin nestkommanderende Alan Campbell.

Motstand

Endringene kommer etter at Labour gjorde et elendig valg i helgen. Partiet mistet kontrollen over flere kommunestyrer og tapte suppleringsvalget til Underhuset i den tidligere Labour-bastionen Hartlepool. For første gang siden 1970-tallet gikk valgdistriktet nordøst i England til De konservative. I tillegg ble Labour svekket i valget på skotsk nasjonalforsamling, mens et gikk bedre enn ventet i Wales, der partiet festet grepet om det regionale parlamentet.

– Labour må være partiet som omfavner endring i hele landet. Det krever dristige ideer og uopphørlig fokus på folkets prioriteringer. På samme måte som pandemien har endret hva som er mulig, må også Labour endre seg, sier Starmer.

Men endringene hans møter allerede motbør, både fra dem som ikke mener de omfattende nok og for dem som er sinte fordi Rayner skyves ut på sidelinjen. Hun er populær på venstresiden i partiet. Starmer ligger nærmere sentrum enn forgjengeren Jeremy Corbyn.

Etterlyser vinnende strategi

Corbyn tapte i parlamentsvalgene i 2017 og 2019. Det er lenge til Starmer får bryne seg på samme oppgave, men de mange lokal- og regionalvalgene i helgen var første mulighet til å prøve å vinne velgernes gunst etter at han tok over som partileder.

– Det vi vil ha fra ledelsen, er en strategi for å vinne, for det er tydelig fra det som skjedde i helgen, særlig i Hartlepool, at det er problemer med strategien, sier Corbyn-allierte Diane Abbott til BBC mandag.