Listhaug: – Frp er et samlet parti

– Den behandlingen vi har hatt av programmet, er et bevis på det. Vi er enig om veldig, veldig mye av politikken, sier Listhaug til NTB.

På landsmøtet i helgen har Frp fått nytt program og ikke minst ny ledelse. Lørdag ble Listhaug kronet til partiets nye dronning etter Siv Jensen.

Til angrep på klimatiltak

Søndag holdt hun sin første tale som partiets leder. Hun brukte store deler av den 45 minutter lange talen til å angripe andre partiers klimapolitikk, som hun hevder er både ekstrem og formyndersk.

– Det finnes sterke krefter som gjerne godtar ekstreme grep så lenge det gjøres i klimaets navn, sa Listhaug i talen.

Hun mener at koronapandemien og restriksjonene den har medført, har banet vei for klimaaktivistene.

– Vi må ikke være naive. Mange politikere har fått smaken på å styre nordmenns hverdagsliv, slo den ferske partilederen fast.

Listhaug lover på sin side å gjøre alt i sin makt for å bekjempe det hun omtaler som klimahysteri og milliardsløsing.

Skjerper politikken

Listhaug har selv ledet Frps programkomité, som skjerper politikken på flere områder.

Frp programfester blant annet et nytt asylsystem som vil gjøre det umulig for asylsøkere som kommer seg til grensa, å få opphold i Norge.

Disse skal i stedet overføres til asylsentre i utlandet i såkalt «trygge tredjeland» som Norge skal inngå avtaler med. Hvilke disse er, er foreløpig ikke avklart.

Frp går også inn for at Norge skal trekke seg fra FNs migrasjonsplattform og at kristne kvoteflyktninger skal prioriteres framfor andre.

Kan få firedobbelt straff

Frp vil også innføre dobbeltstraff for gjengkriminelle etter dansk modell. I tillegg skal lovbrudd begått i belastede områder, også medføre dobbeltstraff.

En gjengkriminell som begår lovbrudd i en såkalt skjerpet straffesone, risikerer dermed firedobbel straff, om Frp får bestemme.

Frp går også inn for å senke den kriminelle lavalderen til 14 år.

Nei til skroting av elbilfordeler

I utkastet til partiprogram var det i alt 20 dissenser, som landsmøtet brukte store deler av søndagen til å diskutere.

Voteringene endte med at 13 av dissensene ble vedtatt. Blant disse er et prinsipielt nei til vindkraft på land og et nei til å innføre bemanningsnorm på sykehjem.

Men forslagene om å skrote elbilfordelene og kontantstøtten, som på forhånd var ventet å skape høy temperatur i debatten, falt begge to.

Frp vil dermed også framover gå inn for å beholde særfordelene på elbiler og gi foreldre som velger å bli hjemme med barna, økonomisk støtte.

Vi gi mindre i bistand

Flertallet i programkomiteen fikk også landsmøtets støtte til å gå inn for å gi 17-åringer førerkort og 15-åringer lov til å kjøre moped.

Frp skjerper også sin tradisjonelle motstand mot bistand. I det nye programmet heter det at bistanden bør begrenses til maks 0,7 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). I dag ligger bistanden på rundt 1 prosent.