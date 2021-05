Skottland og London på kollisjonskurs om løsrivelse

Det skotske nasjonalistpartiet SNP vant torsdagens valg. Det sikret seg ett mandat mer enn ved forrige valg, men manglet ett mandat fra å sikre seg rent flertall.

Med støtte fra De grønne, som også ønsker seg en ny folkeavstemning, har imidlertid partiet parlamentarisk flertall.

Regjeringen til statsminister Boris Johnson har avvist å gi Skottland tillatelse til å holde en ny folkeavstemning, mens SNP gikk til valg på løfter om at en slik folkeavstemning skal gjennomføres.

Langvarig og fastlåst politisk og juridisk strid

Dermed ligger det an til en langvarig og fastlåst politisk og juridisk strid.

Forrige gang Skottland holdt en folkeavstemning om løsrivelse, var i 2014. Da ble det nei, men siden har Storbritannia forlatt EU, noe det ikke var flertall for blant skottene.

Da SNP-leder Nicola Sturgeon talte etter valgseieren, sa hun at regjeringen i London ikke har noen demokratisk begrunnelse for å nekte Skottland en ny folkeavstemning.

Vil lede Skottland til uavhengighet

– Jeg håper å lede Skottland til uavhengighet, sier hun i et intervju med BBC søndag.

Johnson har gratulert Sturgeon med seieren, og søndag inviterte han både henne og lederne for Wales og Nord-Irland til et toppmøte.

I et brev skriver han at møtet skal brukes til å «diskutere våre felles utfordringer og hvordan vi kan jobbe sammen de neste månedene og årene for å løse dem».