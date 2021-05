Frp-forslag: Vil ta mindre prishensyn når nye medisiner skal godkjennes

– Vi trenger et system som sikrer tilgang til medisiner raskere. Målet skal være at Norge har lavest behandlingstid på å godkjenne nye behandlinger og medisiner i Europa, skriver redaksjonskomiteen i forslaget.

I forslaget vektlegges det også at det framover må tas mer hensyn til pasienter og mindre hensyn til pris i godkjenningsprosessen.

– Norske myndigheters betalingsvillighet for et kvalitetsjustert leveår, som brukes i vurderingene av om et legemiddel er kostnadseffektivt, må økes betraktelig og være på nivå med sammenlignbare land, heter det i forslaget.

Redaksjonskomiteen ønsker dessuten blant annet å gi pasientgrupper og fagfolk innflytelse i Beslutningsforum, gi fullt innsyn i avgjørelser fra Beslutningsforum, og ankerett ved avslag