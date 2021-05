KrF vet ikke prislappen på nye velferdspakker – koster minst 10 milliarder

– Jeg våknet til en sint melding, sier KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug.

Han rykket lørdag ut for å advare landsmøtet i partiet mot å vedta for mange dyre velferdsordninger. På det tidspunktet gikk debatten på Zoom om å innføre en offentlig tannlegeordning, noe som er beregnet å koste et tosifret antall milliarder kroner.

– Jeg vil minne landsmøtet om at for hver ting vi synes er litt fint, dess lenger blir menyen som andre enn oss kommer til å prioritere over, sa Storehaug.

Han sitter i finanskomiteen på Stortinget for KrF, og blir mannen som må forhandle om ordningene i eventuelle nye budsjettforhandlinger.

Storehaug understreker at den «sinte meldingen» han fikk fra en partifelle, var skrevet med glimt i øyet. Budskapet var at han måtte advare mer, slik han altså gjorde lørdag morgen.

– Det er tradisjon for at de finanspolitiske talspersonene skal være strenge og be om moderasjon. Jeg fikk en oppfordring om å gjøre det oftere enn det jeg tydeligvis gjorde fredag, sier Storehaug til NTB.

– Har trådt over en grense

På fredagen ble det nemlig vedtatt mye kostbar politikk. Blant annet en ekstra ferieuke til småbarnsforeldre, beregnet å koste 7 milliarder kroner.

– Sløseri, sier KrFU-leder Edel-Marie Haukland om dette vedtaket.

Hun har også vært på talerstolen i helgen og advart mot uvettig pengebruk. Hennes budskap er at partiet burde prioritert strammere, og heller brukt penger på å bekjempe barnefattigdom hvis man først skulle åpne lommeboken skikkelig.

– Jeg synes det er helt riktig av KrF å bruke mye penger på familiepolitikk, men jeg mener at dette landsmøtet har trådt over en grense, sier hun til NTB.

Og fortsetter:

– Det er et generasjonsperspektiv her. De ungene man egentlig prøver å tilrettelegge for, skal arve en økonomi. Det må være penger igjen. Som jeg sa på talerstolen: jeg vil gjerne pensjonere meg før jeg blir 90, sier hun.

Kostnader i det blå

På oppfordring fra NTB, har finanspolitisk talsperson Tore Storehaug gjort en høyst uformell oppsummering av hva noen av de nye vedtakene fra helgens landsmøte vil koste. For noen av dem finnes det allerede nokså presise kostnadsoverslag, mens andre må utredes.

* Ekstra ferieuke for småbarnsforeldre. Kostnad: 7 milliarder kroner.

* Utvide foreldrepermisjonen med fire uker: Kostnad: 1,5 milliarder kroner.

* Erstatte engangsstønaden med at alle får foreldrepermisjon og minst 2G utbetalt. Kostnad: 1,6 milliarder kroner

* Kontantstøtteordning for pårørende til eldre. Kostnad: 900 millioner kroner (hvis 10.000 benytter seg av ordningen).

* Avlastning på resept. Kostnad: ukjent.

* Videre opptrapping av barnetrygden. Kostnad: ukjent.

* Tak på 7.000 kroner per familie til SFO og Barnehage. Kostnad: ukjent.

* Totalt: minst 11 milliarder kroner.

Ukjente kostnader i milliardklassen

Storehaug tør ikke gjette hva de ukjente kostnadene vil komme på.

– Det må utredes nærmere. Men de er nok i milliardklassen, sier han.

I etterkant av Storehaugs advarsel lørdag, ble det mest drastiske tannhelseforslaget nedstemt og partiet gikk i stedet inn for å utrede en offentlig ordning med egenandel.

På spørsmål om pengebruken har vært for drøy på landsmøtet, svarer Storehaug diplomatisk:

– KrF har ofte hatt landsmøter som vedtar ambisiøse politiske program. Det har vi nok et eksempel på her, sier han.

Epilog:

Lørdag kveld gikk Storehaug på nok en pengesmell da Vestland KrF foreslo å innføre skattefradrag på oppussing av boliger.

– Det er allerede gjort et stort arbeid for å se om dette er mulig og hva det kan koste. Grunnen til at det ikke er blitt innført, er at det er et veldig kostnadskrevende tiltak. De anslagene jeg har sett er at det koster ganske mange milliarder, advarte Storehaug.

Flertallet på landsmøtet valgte å ikke høre på advarselen, og gikk inn for skattefradraget.

KrF har vært samlet digitalt denne helgen for vedta det nye partiprogrammet, med ledelsen på Hotel Bristol i Oslo. Landsmøtet ble avsluttet lørdag kveld.