I sitt nye partiprogram, som blir vedtatt denne helgen, legger Kristelig Folkeparti opp til flere endringer i pantesystemet i Norge.

Partiet vil innføre pant på enkelte typer emballasje, som for eksempel isoporkasser, og de vil arbeide for å ta i bruk panteordningen også på andre områder.

Men det som skapte mest debatt på partiets landsmøte fredag, var forslaget om å etablere en felles nordisk panteordning – altså gjøre det mulig å pante svenske flasker i Norge og omvendt.

Motstand fra Vestland

Vestland KrF rykket ut og advarte mot dette. De mener blant annet at en slik ordning vil stimulere til mer grensehandel.

– Jeg kan være ærlig og si at vi kanskje er farget av at vi ikke bor i Østfold, men på Vestlandet. Men vi advarer mot dette mest fordi vi tror det blir lite gevinst av det, og store omleggingskostnader, sa Trude Brosvik i Vestland KrF.

Tungvint å reise til Svinesund for å pante

Mikal Valland Nordli i ungdomspartiet KrFU inntok motsatt posisjon. Han listet opp tre grunner for en felles panteordning:

– For det første vet vi at folk handler billig Pepsi Max og Cola i Sverige, og for det andre vet vi at sykt mange mennesker, og ikke bare de som bor i Halden, handler brus og Ramlösa i Sverige allerede, sa han.

Han pekte videre på at disse boksene og flaskene ikke kan pantes i Norge, men må pantes på andre siden av grensen.

– Det er tungvint å reise til Maximat på Svinesund for å pante, og derfor havner de i søpla i stedet for å bli pantet. Ved hjelp av en felles panteordning vil det bli mye lettere for folk å pante flasker og bokser, i stedet for å hive det i søpla. Stem miljøvennlig, og bli med KrFU på dette, oppfordret han.

Partiet lyttet til oppfordringen og vedtok å jobbe for en felles nordisk panteordning.