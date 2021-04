KrF vil gi småbarnsforeldre en ekstra ferieuke

Partiet går blant annet inn for å skrote dagens tredeling av foreldrepermisjonen og forbeholde 10 uker til hver av foreldrene.

– Hvis en av foreldrene ikke har mulighet til å ta ut permisjon, gis det anledning til å søke om å overføre disse ukene til den andre forelderen, heter det i forslaget som ble vedtatt på landsmøtet fredag.

Partiet vil også utvide hele foreldrepermisjonsperioden med 4 uker til 53 uker.

De vil også erstatte engangsstønaden og innføre rett på foreldrepermisjon til alle.

Partileder Kjell Ingolf Ropstad oppfordret sine partifeller til å stemme for de fleste av forslagene, men ikke forslaget om ekstra ferieuke til småbarnsforeldre.

Ropstad har gjort familiepolitikk til en hovedsatsing fram mot valget.

– Altfor lenge har politikken overkjørt familienes ønsker. Alle skal gjøre det samme. Ta like lang permisjon. Sende ungene i barnehagen når de er ett år. Få dem over i en skolehverdag som helst skal vare like lenge som voksnes arbeidsdag. Hensynet til arbeidslinjen trumfer alt annet, sa han i sin landsmøtetale torsdag.