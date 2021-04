I sin rapport konkluderer koronakommisjonen med at regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det høsten 2020 kom en ny smittebølge i Europa.

– Vi hadde på dette tidspunktet et system på plass, hvor karantene trådte i kraft for reisende fra land hvor smitten kom over gitte terskler. I ettertid må vi erkjenne at karanteneplikten for lenge var for tillitsbasert, sa statsministeren i sin redegjørelse i Stortinget mandag.

Iverksatt strengere krav

Koronakommisjonen peker i sin rapport særlig på ordningen som gjorde det mulig å jobbe etter en negativ test.

– Min vurdering er at innreisesystemet i stort var for tillitsbasert i møte med økt smitte i Europa gjennom høsten.

Siden den gang er det iverksatt strengere krav og økte tiltak på grensen. Nå er det blant annet innført testing på grensen, krav om negativ test, karantenehotell og sterke begrensninger for arbeidsreisende.

Listhaug lite imponert

Regjeringen har gjort for lite for å stoppe importsmitte gjennom pandemien, mener Frps Sylvi Listhaug.

– Det sviktet på importsmitte. Det har Fremskrittspartiet påpekt over lang tid, sa Frp-nestlederen i debatten etter statsministerens redegjørelse om Koronakommisjonens rapport.

I rapporten konkluderer kommisjonen med at regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det høsten 2020 kom en ny smittebølge i Europa. Dette skjedde til tross for at både Helsedirektoratet og FHI vurderte importsmitte som en stor risikofaktor.

– Allerede i august i fjor tok Fremskrittspartiet til orde for obligatorisk testing på grensen. Grunnen var økende smitte og økende importsmitte.

I desember ble tiltaket stemt ned i Stortinget, men i januar ble det innført.

I sitt innlegg trakk Listhaug også fram at Frp mener det er nødvendig med en granskning av Norges vaksinestrategi, og hun understreket at det er viktig å stille opp for dem som trenger det i kjølvannet av denne krisen.